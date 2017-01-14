На официальном аккаунте популярного альтернатив-рэп исполнителя Noize MC в сети «YouTube» состоялась премьера нового клипа на композицию «Грабли».

Несмотря на наличие в ролике новогодней ёлки, ролик вышел весьма серьёзным. Поднимающий философские темы прошлого и осознания будущего.

Композиция «Грабли» вошла в седьмой сольный альбом артиста «Царь горы», выход которого состоялся 16 декабря 2016 года. Пластинка снискала успех на цифровых площадках продаж, а также была отмечена многими рэп-порталами России.