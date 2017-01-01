Если Василий Вакуленко (он же Баста, он же Ноггано) пообещал выпустить новый альбом в 2016 году, значит он выйдет в 2016, и не важно, что это будет 31 декабря.

Несколько часов назад, в «iTunes» состоялась премьера третьего студийного альбома Ноггано — «Лакшери».

Пластинка вместила в себя рекордное количество треков – 33, а её выход состоялся на лейбле «Газгольдер».

Ранее в этом году артист выпустил пятый сольный студийный диск Басты — «Баста 5», который был разделён на две части. Пластинка снискала как коммерческий успех, так и признание фанатов.