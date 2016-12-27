Российский рэп-артист Василий Вакуленко aka Баста aka Ноггано представил новый клип на композицию «Ролексы». Премьера новинки состоялась на официальном аккаунте лейбла «Газгольдер» в сети YouTube.

Работа вышла очень качественной. Ролик представляет собой целостный сюжет, не лишённый драмы и насилия. В чём то, работа напоминает отрывки из знаменитого телесериала «Бриагад».

Трек «Ролексы» станет частью третьего полноформатного студийного диска проекта Ноггано, который получил название «Лакшери». Ожидается, что пластинка появится в российском «iTunes» на днях.

Чтобы быть в курсе последних событий в мире музыки и не пропустить новинки своих любимых артистов, подпишись на Apelzin.ru в социальных сетях ВКонтакте, Твиттер и Фейсбук.