Ноэл Галлахер опубликовал лирик-видео на новую композицию «It’s A Beautiful World». Песня стала вторым синглом с третьего полноценного лонгплея проекта Noel Gallagher’s High Flying Birds «Who Built the Moon?»

Сам Ноэл считает, что его будущая пластинка «Who Built the Moon?» разделит всех поклонников на два фронта из-за экспериментального звучания. По ранее опубликованным песням, фанаты сделали вывод, что новый материал Noel Gallagher’s High Flying Birds не похож на два предыдущих альбома и имеет сильное влияние психоделического рока.

Выход «Who Built the Moon?» состоится на следующей неделе – 24 ноября.



