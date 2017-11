Авторитетный британский журнал NME составил список самых ожидаемых пластинок будущего 2018 года. Всего в лист издания вошли 19 альбомов, при этом лишь три релиза имеют официальную дату выхода: Manic Street Preachers «Resistance Is Futile» (6 апреля), Fall Out Boy «MANIA» (19 января) и Крейг Дэвид «The Time Is Now» (26 января).

В связи со спецификой издания, большая часть списка отведена рок и инди-группам. В будущем году слушатели смогут услышать новые работы Джека Уайта, Vampire Weekend, Peace, My Bloody Valentine, Interpol, Bastille, Arctic Monkeys, The 1975, Julian Casablancas & The Voidz, MGMT и The Vaccines.

Любителей поп-музыки и попсового хип-хопа порадуют альбомы Ники Минаж, Карди Би и Charli XCX. Среди электронщиков новые релизы стоит ждать от Major Lazer и The Prodigy.