В магазинах «iTunes» ряда стран, уже доступен новый мини-альбом ветеранов индастриал-музыки — культовых Nine Inch Nails.

Релиз, получивший название «Not the Actual Events», вобрал в себя пять композиций, спродюсированных лично Трентом Резнором и Аттикусом Россом. Ознакомиться с миньоном можно в социальной сети «Вконтакте».

Отметим, что в будущем музыканты планируют выпустить переиздание альбома «The Fragile» 1999-го года, а также, не исключён выход абсолютно нового музыкального материала.

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