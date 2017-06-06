Поклонники Nine Inch Nails, купившие винил на официальном сайте, получили письмо от самого Трента Резнора, в котором говорится, что группа готовит к выпуску новый мини-альбом.

«Вопрос: Вы знали, что перед нашими концертами этим летом выйдет секретный EP Nine Inch Nails? Вы знали, что “Not the Actual Events” был первой частью трилогии, продолжение которой будет выходить с промежутками в 6-8 месяцев? Теперь вы знаете. Подробности будут объявлены совсем скоро. Спасибо. Трент».

Напомним, что «Not the Actual Events» на данный момент является последним студийным релизом Nine Inch Nails, выход которого состоялся 23 декабря 2016 года, а первые концерты этого лета у них начнутся в июле на фестивале «FYF Fest» в Лос-Анджелесе. Это означает, новинка должна выйти совсем скоро.