В сети стал доступен новый концерт американской рэп-исполнительницы Ники Минаж, получивший название «The Pinkprint Tour: Nicki Minaj Live from Brooklyn».

Премьера концерта состоялась 31 декабря на телеканале «BET». Продолжительность видео составляет час и тринадцать минут.

В 2016-м году Минаж не радовала фанатов сольным творчеством, что не помешало ей засветиться на ряде синглов других артистов, среди которых Yo Gotti, DJ Mustard, Биби Рекса, DJ Khaled, Fetty Wap и Ариана Гранде.

По слухам, четвёртый студийный альбом Ники можно ожидать уже в этом году.