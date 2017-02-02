Канадская рок-группа Nickelback поделилась своим новым треком, который получил название «Feed the Machine». Одновременно с премьерой композиции, музыканты представили лирик-видео.

Примечательно, что трек не понравился многим преданным фэнам коллектива.

Песня стала ведущим в поддержку девятого одноимённого студийного альбома «Feed the Machine», релиз которого состоится 9 июня на лейбле «BMG Rights Management». Продюсерами диска выступили Nickelback и Крис Бейсфорд.

Последний альбом команды «No Fixed Address» поступил в продажу в ноябре 2014 года и снискал чартовый успех, однако, был сдержано оценён критиками.