Участник британского бой-бэнда One Direction Найл Хоран выпустил новый сольный трек «Slow Hands». Песня войдет в дебютный сольный альбом певца, название и дата релиза которого пока неизвестна. В сентябре прошлого года Найл выпустил дебютный лид-сингл «This Town», возглавивший iTunes более 50-ти стран.

Напомним, в 2015 году мегапопулярный бой-бэнд One Direction объявил о перерыве в карьере. Участники группы занялись сольными проектами: помимо Найла, сольные альбомы готовят также Луи Томлинсон, Лиам Пейн и Гарри Стайлс.