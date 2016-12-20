Спустя три года с момента выхода последнего видеоклипа на трек «Bucket List», в сети появилась новая композиция очаровательной канадской поп-дивы Нелли Фуртадо. Экранизации удостоилась композиция «Pipe Dreams».

Отличительной особенность видеоработы являются два момента: клип не рассчитан на массовый успех и скорее будет интересен верной фан-базе певицы, и то, что в нём присутствует видеоэффект девяностых. Режиссёром видео выступил Джей Эллиот.

Трек «Pipe Dreams» стал вторым официальным синглом в поддержку грядущего шестого студийного диска Нелли «The Ride». Релиз пластинки состоится 31 марта на лейбле «Nelstar».

Ранее, в поддержку альбома был выпущен лид-сингл «Islands of Me», не имевший успеха в хит-парадах.

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