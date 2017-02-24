В «iTunes» состоялась премьера дебютного полноформатного студийного альбома канадского хип-хоп артиста и продюсера NAV с одноимённым названием «Nav».

Релиз в «iTunes». Ознакомиться с диском можно на нашей странице в «iTunes».

Исполнитель является резидентом лейбла The Weeknd’а «XO», также The Weeknd выступил одним из продюсеров пластинки. За выход лонгплея, помимо «XO», отвечает лейбл «Republic».

Ранее, в поддержку диска был выпущен сингл «Some Way», записанный при участии всё того же The Weeknd’а.