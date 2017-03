Канадский музыкальный исполнитель Nav представил новый клип на трек «Some Way».

Дискография Nav в «iTunes».

В ролике снялся The Weeknd, совместно с которым записана композиция. Также, TW является руководителем лейбла «XO» на который подписан Nav и одним из продюсеров его одноимённого лонгплея.

Многие отметили сходство видеоработы с клипом 30 Seconds to Mars «Up in the Air».

Песня «Some Way» вошла в дебютный студийный альбом Nav «Nav».