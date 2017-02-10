Сегодня (10 февраля), в продажу официально поступил саундтрек к фильму «На пятьдесят оттенков темнее». Послушать альбом можно на нашей странице в сети «Вконтакте».

Приобрести релиз в «iTunes» / «Apple Music».

В стандартную версию компиляции вошло 19 композиций, в Target – 21. Среди исполнителей песен отметились – Зейн и Тейлор Свифт, Холзи, Тове Лу, Джон Ледженд, Ники Минаж и многие другие.

Продюсером саундтрека стали, участник группы Fun – Джек Антонофф, The Messengers и GRADES. Диск вышел на лейблах «Universal Studios» и «Republic».

Отметим, что ведущий сингл, в поддержку картины «I Don’t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)», в исполнение Зейна и Свифт, сумел добраться до третьей позиции чарта «Billboard 200».