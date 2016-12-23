Российская рокопопс-команда Мумий Тролль выпустила новый мини-альбом, под названием «#31E», который доступен в магазине «iTunes» и сервисе «Apple Music».

Релиз состоит из восьми номерных треков, включающих в себя три оригинальные песни «Грильяж», «Пломбир» и «С любимыми не расставайтесь», одну лайв-версию, инструментал и три ремикса.

Отметим, что композиция «С любимыми не расставайтесь», записанная совместно с Ёлкой, стала саундтреком к пятой части российской кино-франшизы «Ёлки». Премьера ленты в кинотеатрах состоялась вчера (22 декабря).

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