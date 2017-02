Первое место альбомного чарта по прослушиваниям в «Apple Music» продолжает удерживать саундтрек к фильму «Ла-Ла Ленд». Автор музыки к фильму — композитор Джастин Гурвиц, получивший премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший саундтрек».

Список песенного чарта «Apple Music» по итогам недели возглавляет сингл «Сопрано» — результат совместного творчества артиста музыкального лейбла «Black Star» рэпера Мота и украинской певицы Ани Лорак.

Не обошлось и без новинок, на седьмом месте в альбомном чарте расположилось хип-хоп трио из США Migos с новым альбомом «Culture». Группа также попала в чарты российского «iTunes», заняв третье место. Этот диск артисты выпустили в ранге признанных звезд, привлекая громкие имена из американской хип-хоп-элиты.

Альбомы

1. La La Land (Original Motion Picture Soundtrack) (сборник)

2. Jah Khalib — Если чё, я Баха

3. The Weeknd — Starboy

4. Noggano — Лакшери

5. Макс Барских — Туманы

6. MONATIK — Звучит

7. Migos — Culture

8. L’One — Гравитация

9. Грибы — Дом на колёсах, Ч. 1

10. The xx — I See You

Треки

1. Мот — Сопрано (feat. Ани Лорак)

2. Ed Sheeran — Shape of You

3. Rag’n’Bone Man — Human

4. Ofenbach — Be Mine

5. Макс Барских — Туманы

6. Clean Bandit — Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie)

7. MONATIK — Кружит

8. The Weeknd — Starboy (feat. Daft Punk)

9. Jah Khalib — Лейла (feat. Маквин)

10. Loboda — Твои глаза