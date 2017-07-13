Украинский певец MONATIK представил новое видео на песню “Vitamin D”. Зажигательные и горячие танцы исполнитель воплотил в клипе, которые был представлен сегодня на его странице в сети “YouTube”.

Съемками видеоряда, которые проходили в Одессе 21 июня, занялась Татьяна Муиньо. Она работала с артистом над предыдущими клипами «Выходной», «Кружит», «Вечность» и «Увлиувт».

По поводу новинки MONATIK сказал: «Так уж сложилось, что мы с вами живем в климате, который дарит максимум 90-100 солнечных дней на год. К тому же, в этом году лето такое, что 30 дней нам точно не хватило. Кардинально не хватает #VitaminD. Очень надеюсь, что #VitaminD войдет в монитор, в уши, в душу каждого, кто любит музыку #MONATIK».

Напомним, что последний альбом певца «Звучит» вышел в прошлом году. Скорее всего, новый трек “Vitamin D” предназначен для следующей пластинки, о которой пока ничего неизвестно.