15 сентября на сцене петербургского клуба A2 Green Concert выступит нашумевший хип-хоп дуэт из Владикавказа — MiyaGi & Эндшпиль. Ребята представят новую программу, которая приятно удивит поклонников. Концерт «Большой Движ» будет включать в себя «Санавабич», «I Got Love» и все хиты, а также ранее не звучавшие на сцене треки с нового альбома и, конечно, вас ждет премьера новых синглов. Название программы характеризует все, что происходит сейчас вокруг артистов – больше творчества, больше музыки, больше движа. Однако парни остаются верны собственному стилю – сочетание речитатива и мелодичного регги.

Большой успех MiyaGi & Эндшпиль получили в сети», когда одно из популярных рэп-сообществ в социальной сети «ВКонтакте» опубликовало один из видеоклипов группы. Творчество дуэта «зашло» пользователям и фортуна улыбнулась MiyaGi & Эндшпилю. Записывая рэп с торопливым флоу и сильным влиянием регги, дуэт стремительно ворвался в российскую хип-хоп тусовку. Дебютный альбом «Hajime» взорвал медиа-пространство СНГ, а видеоклип на одноименный трек набрал более трех миллионов просмотров. В 2016 после выхода «Hajime 2», артисты, получившие популярность в интернете, вошли в массы и к концу 2017 года переросли в популярных артистов российского рэпа. Концерт в A2 Green Concert впервые будет организован лейблом «Hajime Records», резидентами которого с недавних пор являются MiyaGi & Эндшпиль. По словам организаторов, фанатов ждет сильное шоу с визуальными и пиротехническими элементами. Само выступление продлится в два раза дольше, чем обычно.

Билеты можно приобрести на сайте A2 Green Concert и в кассе клуба по адресу: Санкт-Петербург, Проспект Медиков, 3