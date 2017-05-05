Американская певица и актриса Майли Сайрус украсила обложку майского выпуска известного журнала «Billboard». Помимо фотосессии для издания Майли дала большое интервью, в котором также сообщила о возвращении в музыку. По словам певицы, ее новый сингл «Malibu» выйдет уже 11 мая. Песня станет первым синглом в поддержку новой пластинки, о названии и точной дате релиза которого Майли пока не сообщила. Лонгплей станет шестым студийником в дискографии певицы.

Напомним, что последний музыкальный релиз Майли – экспериментальный альбом «Miley Cyrus And Her Dead Petz» — вышел в августе 2015-го. Также певица является наставником в американской версии шоу «Голос».