Американская певица и актриса Майли Сайрус представила свой новый сингл, получивший название «Malibu». Также певица представила на своем YouTube-канале видеоклип на песню, в котором девушка на фоне красивых летних видов признается в любви своему жениху, актеру Лиаму Хемсворту. «Malibu» стал первым синглом в поддержку нового шестого альбома Майли Сайрус, дата релиза и название которого пока неизвестно.

Спустя несколько часов после официального релиза сингл «Malibu» возглавил чарты iTunes 40 стран и вошел в ТОП-10 70-ти стран мира. В США трек занимает первую строчку, в России сингл на второй строчке.