Майли Сайрус анонсировала выход нового студийного альбома, он получил название «Younger Now». Премьера диска намечена на 29 сентября.

Грядущий LP станет пятым сольником в дискографии певицы. Напомним, что ее последний полноценный альбом «Bangerz» вышел еще в 2013 году, 8 октября. Пластинка моментально стала хитом, возглавив британский «UK Albums Chart» (OCC) и американский «Billboard 200».

В поддержку «Bangerz» было выпущено три сингла — это «We Can’t Stop», «Adore You» и самый успешный из них «Wrecking Ball».