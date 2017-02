В интервью радиостанции «BBC Radio 2», американская поп-дива Лана Дель Рей сообщила новые подробности грядущего четвёртого студийного альбома.

Певица поведала, что на диске отметился британец Майлз Кейн, ранее известный по участию в группе The Rascals, а ныне — успешный сольный артист и один из участников The Last Shadow Puppets. Пока не ясно, в каком амплуа на лонгплее предстанет музыкант.

«Я думаю, что альбом будет тяготеть к звучанию пятидесятых-шестидесятых годов, что то схожее с Shangri-Las и ранней Джоан Баэз» — также рассказала Лана.

Исполнительница добавила, что релиз будет направлен на «более молодую аудиторию».