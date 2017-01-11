Легендарный американский боксёр Майк Тайсон готовит к выходу музыкальный трек. Композиция, которая предположительно получила название «If You Show Up» и записана совместно с R&B-исполнителем Крисом Брауном, является диссом на рэпера Soulja Boy.

Ознакомившись с превью песни, многие издания уже окрестили композицию «худшим треком 2017 года».

Неделей ранее, в сети появился дисс Брауна на всё того же Soulja Boy, получивший название «500 Wayz».

Добавим, что Майк Тайсон лично готовил Брауна к поединку с Soulja Boy, который может состоялся в ближайшее время.