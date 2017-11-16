Американская поп-дива Мэрайи Кэри поделилась видео-новинкой на композицию «The Star».

В работе использованы кадры мультфильма «Путеводная звезда», частью саундтрека которого является песня.

Мировая премьера анимационной ленты состоялась 10 ноября.