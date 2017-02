Популярная американская певица Меган Трейнор выпустила свой новый трек «I’m a Lady».

Песня стала заглавным треком в поддержку третьей части трилогии «Смурфики», релиз которой в США состоится 7 апреля.

Продюсерами композиции стали The Monsters and the Strangerz, Martin Renea, а также сама Трейнор. Авторами песни выступили также лично Меган и Martin Renea.

Последний студийный альбом певицы «Thank You» поступил в продажу в мае 2016 и сумел добраться до 3-й строчки чарта «US Billboard 200».