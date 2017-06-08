Датская поп-дэнс певица Медина представила свой новый сингл под названием «Det Smukkeste». Танцевальный трек стал очередным релизом скандинавской дивы на родном языке и, вероятнее всего, войдет в новый датскоязычный альбом Медины, который станет седьмым в общей дискографии.

Напомним, ранее в этом году певица также выпустила сингл «Elsk Mig» в Дании. А в 2016-ом вышел третий международный альбом на английском языке «We Survive», который несмотря на релиз от лейбла «Universal Music», не получил большого промо. Мы с нетерпением ждем нового альбома Медины, которая всегда радует качественной, хорошей музыкой, не гонясь за лаврами всемирной популярности – ведь в Дании она признанная икона стиля и королева поп-музыки.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/track/35554080">Det Smukkeste</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/144659">Medina</a> на Яндекс.Музыке