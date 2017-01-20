Известная датская певица Медина сегодня представила свой новый сингл на родном языке, который получил название «Elsk Mig» («Love Me» – в англоязычном варианте). Премьера состоялась в «iTunes», «Spotify» и других платформах. Как ожидается, новая песня станет частью новой датскоязычной пластинки певицы, который станет седьмым лонгплеем в общей дискографии.

Напомним, ранее в 2016 году Медина выпустила свой третий англоязычный альбом «We Survive», который несмотря на релиз от лейбла «Universal Music», не получил большого промо. Затем икона стиля и певица выпустила датскоязычный сингл «Forgabt». Мы с нетерпением ждем нового альбома Медины, которая всегда радует качественной и хорошей музыкой.

Ознакомится с треком можно на нашей странице в сети «Вконтакте».