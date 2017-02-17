Известная датская певица Медина представила видеоклип на свой новый датскоязычный сингл «Elsk Mig» («Love Me» – в англоязычном варианте). В своем новом музыкальном видео Медина предстала в образе ангела с белыми крыльями, поющем о любви. Какого-либо сюжета и спецэффектов клип не имеет, да они ему и не нужны: красивая Медина и прекрасная песня — этого вполне достаточно.

Ожидается, что новый сингл войдет в новый студийный альбом на родном языке певицы. Название и дата релиза пока неизвестны.