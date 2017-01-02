Один из ведущих российских музыкальных продюсеров – Максим Фадеев – выступил с критикой в отношении новогодних шоу на российских телеканалах.

Выдержка из поста музыканта в сети «Instagram»: «Я не смог досмотреть ни одно музыкальное «шоу» на федеральных каналах. Такое ощущение, что, по мнению руководства двух ведущих каналов , мир застыл в 1993 году. Невозможный репертуар, лубочная картинка, жуткие шутки ; и все вместе это — просто погружение в АД».

Отметим, что прошедший 2016-й год выдался для музыканта более чем успешным: сольная «копилка» артиста пополнилась пластинкой «OIL PLANT», его проект SEREBRO выпустил третий студийный альбом «Cила трёх», а протеже музыканта Наргиз представила успешный диск «Шум сердца».