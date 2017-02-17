Российская музыкальная команда Маша Кудрявцева и группа Кудри представила новый студийный диск «Люди и Тени».

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Пластинка стала третьим полноформатным лонгплеем в копилке музыкантов.

«Этот альбом про людей — тех, кто приходит в нашу жизнь и остаётся с нами навсегда, про тех, кто близко, даже когда далеко, а так же про тех, кто оказывается всего лишь тенью. Работа про то, как мы в общем-то похожи в своих потребностях, в своих радостях и в своём одиночестве. А также о двойственности нашего мира и восприятия — то, что кажется нам злом, на деле оказывается благом, то, что казалось важным — становится второстепенным, черное — белым, белое — черным. В альбоме песни перетекают одна в другую, отсюда много схожих мыслей и цитат.» — рассказывает Мария о своём творении.

В 2012 году Мария выпустила дебютный акустический лонгплей «Черновики», тогда же, был создан дуэт с Александром Ивановым (Рондо) «Простуженный город». В 2014 свет увидел диск «Художник». В 2016, свет увидели две видео-работы на песни «Молитва» и «Давай!».

В 2016 году Маша удостоилась премии «Золотой Граммофон» за песню «Чужие сны», в исполнение Мити Фомина.