Мартин Гаррикс возглавил список лучших диджеев мира по версии социального новостного издания «Reddit». Рейтинг был составлен по итогам народного голосования.

Втором стал американец Ник Миллер aka Illenium. Замыкает тройку лидеров Портер Робинсон. В десятку лучших также попали: Don Diablo, Hardwell, Seven Lions, KSHMR, Flume, Армин ван Бюрен и Marshmello.

К сожалению, в отличии от британского «Top 100 DJ Mag», не одного российского артиста в сотне не оказалось.

Полный список:

1 Martin Garrix

2 Illenium

3 Porter Robinson

4 Don Diablo

5 Hardwell

6 Seven Lions

7 KSHMR

8 Flume

9 Armin van Buuren

10 Marshmello

11 Tchami

12 Axwell /\ Ingrosso

13 RL Grime

14 Headhunterz

15 Dillon Francis/DJ Hanzel

16 Deadmau5

17 Eric Prydz/Pryda/Cirez D

18 Zedd

19 Tiësto

20 Above & Beyond

21 Skrillex

22 Madeon

23 The Chainsmokers

24 REZZ

25 ODESZA

26 Bassnectar

27 Calvin Harris

28 Oliver Heldens

29 Phuture Noize

30 Yellow claw

31 Kygo

32 San Holo

33 NGHTMRE

34 W&W/NWYR

35 Joyryde

36 Boombox Cartel

37 K?D

38 Alison Wonderland

39 Excision

40 Kaskade

41 Zeds Dead

42 Galantis

43 Diplo

44 Alesso

45 Jauz

46 Kayzo

47 Slander

48 Ekali

49 GRiZ

50 Getter

51 Gareth Emery

52 Louis the Child

53 Avicii

54 Noisecontrollers

55 Frequencerz

56 Radical Redemption

57 Steve Angello

58 Dash Berlin

59 Laidback Luke

60 Angerfist

61 Malaa

62 Afrojack

63 B-Front

64 Atmozfears

65 Dimitri Vegas & Like Mike

66 Da Tweekaz

67 ZHU

68 DJ Snake

69 Bryan Kearney

70 Vicetone

71 Major Lazer

72 Aly & Fila

73 Brennan Heart

74 Alan Walker

75 Virtual Riot

76 Slushii

77 Daft Punk

78 MYST

79 What So Not

80 Sam Feldt

81 Brooks

82 Herobust

83 Lucas & Steve

84 Gryffin

85 Mike Williams

86 Knife Party

87 John O’Callaghan

88 Third Party

89 Pegboard Nerds

90 Snails

91 Coone

92 A-Trak

93 R3HAB

94 Zomboy

95 Ran-D

96 Audien

97 Sub Zero Project

98 Blasterjaxx

99 Infected Mushroom

100 Wildstylez