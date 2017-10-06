Американская поп-рок-группа Maroon 5 представила новую песню «Help Me Out». В записи трека приняла участие американская исполнительница и автор песен Джулия Майклс. Таким образом, девушка присоединилась к Рианне, Кристине Агилере и Гвен Стефани, которым тоже в своё время удалось поработать с Maroon 5.
Также коллектив анонсировал выход своего шестого студийного альбома. Пластинка получила название «Red Pill Blues». В делюкс-издание войдёт 15 треков, 6 из которых записаны в дуэте с другими исполнителями. Премьера лонгплея состоится 3 ноября, предзаказ можно сделать уже сегодня.
Трек-лист альбома:
1. «Best 4 U»
2. «What Lovers Do» (feat. SZA)
3. «Wait»
4. «Lips On You»
5. «Bet My Heart»
6. «Help Me Out» (with Julia Michaels)
7. «Who I Am» (feat. LunchMoney Lewis)
8. «Whiskey» (feat. A$AP Rocky)
9. «Girls Like You»
10. «Closure»
Делюкс-издание:
11. «Denim Jacket»
12. «Visions»
13. «Plastic Rose»
14. «Don’t Wanna Know» (feat. Kendrick Lamar)
15. «Cold» (feat. Future)
Предыдущий лонгплей Maroon 5 «V» вышел в августе 2014 года. С проданным тиражом 164 тысячи экземпляров за первую неделю, ему удалось возглавить чарт самых продаваемых альбомов США «Billboard 200». На сайте «Metacritic» альбом получил 55 баллов.
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