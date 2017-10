Американская поп-рок-группа Maroon 5 представила новую песню «Help Me Out». В записи трека приняла участие американская исполнительница и автор песен Джулия Майклс. Таким образом, девушка присоединилась к Рианне, Кристине Агилере и Гвен Стефани, которым тоже в своё время удалось поработать с Maroon 5.

Также коллектив анонсировал выход своего шестого студийного альбома. Пластинка получила название «Red Pill Blues». В делюкс-издание войдёт 15 треков, 6 из которых записаны в дуэте с другими исполнителями. Премьера лонгплея состоится 3 ноября, предзаказ можно сделать уже сегодня.

Трек-лист альбома:

1. «Best 4 U»

2. «What Lovers Do» (feat. SZA)

3. «Wait»

4. «Lips On You»

5. «Bet My Heart»

6. «Help Me Out» (with Julia Michaels)

7. «Who I Am» (feat. LunchMoney Lewis)

8. «Whiskey» (feat. A$AP Rocky)

9. «Girls Like You»

10. «Closure»

Делюкс-издание:

11. «Denim Jacket»

12. «Visions»

13. «Plastic Rose»

14. «Don’t Wanna Know» (feat. Kendrick Lamar)

15. «Cold» (feat. Future)

Предыдущий лонгплей Maroon 5 «V» вышел в августе 2014 года. С проданным тиражом 164 тысячи экземпляров за первую неделю, ему удалось возглавить чарт самых продаваемых альбомов США «Billboard 200». На сайте «Metacritic» альбом получил 55 баллов.