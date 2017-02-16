Американский поп-рок коллектив Maroon 5 поделился новым клипом на трек «Cold».

По сюжет ролика, лидер команды — Адам Левин — попадает на вечеринку, где ему в алкоголь подмешивают «запрещённые препараты», после чего у парня начинаются серьёзные проблемы с осознанием окружающей его реальности.

Предположительно, трек «Cold», является вторым синглом в поддержку шестого студийного диска музыкантов, выход которого может состояться в этом году.

Ранее, группа выпустила успешный трек «Don’t Wanna Know» с Кендриком Ламаром.