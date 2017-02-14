В сети состоялась официальная премьера нового сингла американской поп-рок команды Maroon 5 «Cold», записанного при участии рэп-исполнителя Future. Продюсерами песни выступили Benny Blanco и Steve Mac.

В октябре прошлого года музыканты выпустили трек «Don’t Wanna Know», записанный при участии Кендрика Ламара. Песня имела успех и добралась до 6-й позиции чарта «Billboard Hot 100».

Оба трека, вероятнее всего, станут частью шестого полноформатника коллектива, выход которого может состоятся в этом году.

Последний диск Maroon 5 «V» поступил в продажу в августе 2014 года и снискал большой успех, возглавив «Billboard 200».