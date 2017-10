Американский певец Marc E. Bassy записал новый сингл с рэпером G-Eazy. Композиция получила название «So Simple», она стала первым синглом с грядущего дебютного студийного альбома исполнителя «Gossip Columns», выход которого намечен на 13 октября.

Треклист «Gossip Columns» составят 16 композиций, в некоторых их них отметились такие музыканты как Кейлани, Хейли Стейнфилд, Бобби Браккинс, Kyle и рэпер YG.

Треклист LP:

1. Black Jeep;

2. So Simple (feat. G-Eazy);

3. Til I Get Found;

4. Plot Twist (feat. Kyle);

5. Made Love First (feat. Kehlani);

6. Heroine;

7. Let Me Rock;

8. New Ting;

9. The Season;

10. Bondage;

11. Don’t Let Her Go;

12. Gossip Columns (feat. Bobby Brackins);

13. Westside Love (feat. YG);

14. You & Me (feat. G-Eazy);

15. Real One;

16. Plot Twist (Remix) [feat. Hailee Steinfeld].

К слову, «So Simple» не первая совместная композиция для Marc E. Bassy и G-Eazy, ранее, они уже успели поработать над синглами «You & Me» и «Some Kind of Drug», вышедшим в 2016 году.