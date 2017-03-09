Легендарная американская музыкальная исполнительница Мадонна поделилась новой видео-работой.

Дискография Мадонны в «iTunes».

Ролик представляет собою короткометражный фильм, который, как подчёркивают многие фанаты певицы, больше напоминает полноценный музыкальный видеоклип. Продолжительность проекта составляет почти тринадцать минут.

Мадонна посвятила работу «всем женщинам, которые борются за свои права и свободу».

Последний студийный альбом исполнительницы «Rebel Heart» поступил в продажу в марте 2015 года и добрался до 2-й позиции чарта «Billboard 200», уступив вершину саундтреку к первому сезону сериала «Империя».