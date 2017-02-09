Британская рэперша M.I.A. порадовала фанатов новым синглом «P.O.W.A».

Одновременно с премьерой композиции, на «YouTube» состоялась премьера видео.

Изначально, певица хотела выпустить трек самостоятельно, но в последний момент с ней связались представители лейбла «Interscope» и предложили выпустить песню официально, в виде сингла.

В сентябре прошлого года, исполнительница выпустила пятый альбом «AIM». Диск получил умеренные оценки от музыкальных критиков и добрался до 63 позиции в британском чарте.

В скором времени, певица намерена прекратить сотрудничество с лейблом «Interscope».