Белорусская группа ЛСП презентовали новое музыкальное видео в поддержку их последнего сингла «Тело», вошедшего в крайний альбом музкантов под названием «Tragic City», выпущенного 28 апреля этого года.

Видео посвящается недавно покинувшему наш мир участнику группы Роману Сащенко aka Рома Англичанин. Как отмечают поклонники артиста в социальных сетях, его образ представляется перед зрителем на протяжении всего клипа, что буквально бросает в дрожь при просмотре и наводит на мысли о том, какой большой вклад внес Роман в современную русскоязычную хип-хоп культуру.

Роман выступил автором и продюсером всех четырех LP коллектива — это «ЁП», «Виселицца», «Magic City» и «Tragic City», а также EP «Кондитерская». Напомним, что музыканта не стало 30 июля, точная причина смерти до сих пор не разглашается.