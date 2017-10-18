Первым в отечественном сегменте «Apple Music» среди пластинок за 42-ю неделю стал крайний LP белорусской рэп-группы ЛСП «Tragic City», трек «Тело» с данного релиза также отметился на девятой строчке песенного чарта прослушиваний. Лидирующую позицию в «iTunes» неожиданно занял дебютный студийный альбом Ольги Бузовой «Под звуки поцелуев».

Альбомы «Apple Music» (прослушивания):

1. ЛСП — Tragic City;

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4332028">Tragic City</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/3313381">ЛСП</a> на Яндекс.Музыке

2. Скриптонит — Праздник на улице 36;

3. Би-2 — Горизонт событий;

4. Imagine Dragons — Evolve;

5. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

6. Jah Khalib — Если чё, я Баха;

7. Ольга Бузова — Под звуки поцелуев;

8. 104 & Truwer — Сафари;

9. Егор Крид — Что они знают;

10. Скриптонит — Дом с нормальными явлениями.

Альбомы «iTunes Store» (продажи):

1. Ольга Бузова — Под звуки поцелуев;

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/4601412">Под звуки поцелуев</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/2403276">Ольга Бузова</a> на Яндекс.Музыке

2. Елена Темникова — TEMNIKOVA II;

3. Marilyn Manson — Heaven Upside Down;

4. Би-2 — Горизонт событий;

5. АК-47 — Новый;

6. Сурганова и Оркестр — К слову Жизнь;

7. Hurts — Desire;

8. Владимир Высоцкий & Мелодия — Владимир Высоцкий: Избранное;

9. Nirvana — Nevermind;

10. Hans Zimmer & Benjamin Wallfisch — Blade Runner 2049 (Original Motion Picture Soundtrack).

Элджей и Feduk вернули лидерство в сингловом чарте, их совместный хит «Розовое вино» подписчики «Apple Music» стримили чаще всего на прошлой неделе. Самым продаваемым треком стала новая композиция рэпера Мота «Когда исчезнет Слово».

Треки «Apple Music» (прослушивания):

1. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

2. MARKUL & Oxxxymiron — Fata Morgana;

3. Post Malone — Rockstar (feat. 21 Savage);

4. MiyaGi & Эндшпиль — I Got Love (feat. Рем Дигга);

5. Мот — Когда исчезнет Слово;

6. Скриптонит — Где твоя любовь? (feat. Major Lazer);

7. Би-2 — Пора возвращаться домой (feat. Oxxxymiron);

8. T-Fest — Улети;

9. ЛСП — Тело;

10. Полина Гагарина — Обезоружена.

Треки «iTunes Store» (продажи):

1. Мот — Когда исчезнет Слово;

2. MagnusTheMagnus — Area;

3. Anivar — Держи меня крепче;

4. Полина Гагарина — Обезоружена;

5. Allj — Розовое вино (feat. Feduk);

6. Ani Lorak — Новый бывший;

7. J Balvin & Willy William — Mi Gente (feat. Beyoncé);

8. Сергей Лазарев — Шёпотом;

9. Нюша — Не боюсь;

10. Diana D — Мир.