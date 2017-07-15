Американская певица LP представила новый видеоклип. Под экранизацию попала песня из расширенной европейской версии последнего альбома артистки “Lost On You”.

Откровенный видеоряд демонстрирует исполнительницу хита “Lost On You” в окружении девушек, с которыми она выпивает, танцует и развлекается. Действие происходит в ресторане и в лифте гостиницы.

Певица LP (настоящее имя Лаура Перголицци) в этом году стала настоящим открытием для европейских слушателей, в том числе и для России. Ее пластинка “Lost On You” попала в топ-10 чартов Бельгии, Франции, Италии, Польши, Испании и Швейцарии, а одноименный хит возглавил десятки хит-парадов Европы, а также достиг второй строчки в радиочарте России.