Американская певица LP представила новый видеоклип. Под экранизацию попала песня из расширенной европейской версии последнего альбома артистки “Lost On You”.

LP (Laura Pergolizzi)

Откровенный видеоряд демонстрирует исполнительницу хита “Lost On You” в окружении девушек, с которыми она выпивает, танцует и развлекается. Действие происходит в ресторане и в лифте гостиницы.

Певица LP (настоящее имя Лаура Перголицци) в этом году стала настоящим открытием для европейских слушателей, в том числе и для России. Ее пластинка “Lost On You” попала в топ-10 чартов Бельгии, Франции, Италии, Польши, Испании и Швейцарии, а одноименный хит возглавил десятки хит-парадов Европы, а также достиг второй строчки в радиочарте России.

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