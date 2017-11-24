Шведская певица Лорин представила свой новый диск, получивший название «Ride». Пластинка стала второй студийной работой в дискографии исполнительницы.
Альбом вышел под патронажем лейбла «BMG», а сама Лорин выступила одним из продюсеров диска. Ранее, в поддержку релиза были выпущены синглы «’71 Charger», «‘Hate The Way I Love You» и одноимённый «Ride», не снискавшие успехов в чартах.
Напомним, что дебютная студийная работа Лорин «Heal» поступила в продажу в декабре 2012 года. Диск включал в себя супер-хит «Euphoria».
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