Шведская певица Лорин представила свой новый диск, получивший название «Ride». Пластинка стала второй студийной работой в дискографии исполнительницы.

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Альбом вышел под патронажем лейбла «BMG», а сама Лорин выступила одним из продюсеров диска. Ранее, в поддержку релиза были выпущены синглы «’71 Charger», «‘Hate The Way I Love You» и одноимённый «Ride», не снискавшие успехов в чартах.

Напомним, что дебютная студийная работа Лорин «Heal» поступила в продажу в декабре 2012 года. Диск включал в себя супер-хит «Euphoria».