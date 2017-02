Шведская певица Лорин решила снова вернуться на конкурс «Евровидение»! Сегодня певица представила свою новую песню «Statements», которую исполнила пару часов назад в эфире национального песенного конкурса Швеции «Melodifestivalen-2017», где традиционно определяется представитель страны на «Евровидении». Лорин исполнила свою новую песню в рамках 4-го полуфинала конкурса и не смогла пройти сразу в финал, однако певица попала в раунд «Второй шанс» и теперь сможет в финале «Melodifestivalen» побороться за право представлять Швецию на конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве. Телезрители и фанаты Лорин отметили красивый номер, мощный посыл новой песни и вокал певицы. В 2012 году Лорин выиграла «Melodifestivalen» и представила Швецию на «Евровидении» в Баку, где заняла первое место с хитом «Euphoria» и привезла песенный конкурс в свою страну. Песня «Euphoria» признана одной из самых популярных и запомнившихся песен конкурса за последние пять лет.



После победы на «Евровидении» в 2012 году Лорин выпустила свой дебютный и пока что единственный студийный альбом «Heal», состоящий из двух частей. В 2015 году певица выпустила два сингла «Paper Light» и «I’m In It With You», а также несколько совместных песен с другими артистами.

Напомним, что песенный конкурс «Евровидение-2017» пройдет в Украине, Киев – 9 и 11 мая полуфиналы, и 13 мая финал конкурса.