Новозеландская певица и автор песен Lorde выпустила новое музыкальное видео в поддержку своего второго сингла «Perfect Places» с крайнего альбома «Melodrama».

«Melodrama» был презентован 16 июня, став второй полноценной студийной работой исполнительницы. Напомним, что ее заглавной композицией значится трек «Green Light», его премьера состоялась весной, второго марта этого года.

Данный LP дебютировал на первой строчке американского «Billboard 200» и на пятой позиции чарта Великобритании в первую неделю начала продаж.