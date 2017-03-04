Новозеландская музыкальная дива Лорд, во время общения с фанатами через «Twitter», раскрыла новые детали грядущего диска «Melodrama».

Дискография Лорд в «iTunes».

Известно, что: на пластинке не будет совместных треков; альбом будет включать в себя песни, похожие на «Green Light»; в релиз не вошло большое количество композиций, записанных во время работы над ним; любимой песней певицы стала, включающая в себя строки «I Ride the Subway…».

Несколько дней назад состоялась официальная премьера ведущего сингла «Green Light», а также, одноимённого видеоклипа. Преимущественно, песня была положительно воспринята фан-сообществом.

Новый альбом Лорд «Melodrama» поступит в продажу 15 июня.