Новозеландская музыкальная исполнительница Лорд выпустила новый сингл, который получил название «Green Light».

Дискография Лорд в «iTunes».

Одновременно с премьерой трека, на «YouTube», стал доступен официальный видеоклип.

Авторами композиции выступили лично Лорд, Joe Little и Джек Антонофф (Fun).

Песня «Green Light» стала ведущим синглом в поддержку второго полноформатного студийного лонгплея девушки «Melodrama», выход которого ожидается в июне. Другие подробности пластинки станут известны позже.

Дебютный лонгплей Лорд «Pure Heroine» поступил в продажу в сентябре 2013 года и сумел возглавить чарты Новой Зеландии и Австралии, разойдясь по миру тиражом свыше 3-х миллионов проданных копий. С пластинки вышли такие супер-хиты как «Royals», «Tennis Court» и «Team».