В Интернете появилась официальная информация относительно выхода нового студийного альбома новозеландской певицы Лорд.

Вторая полноформатная студийная пластинка исполнительницы поступит в продажу в середине июня этого года. Других деталей лонгплея пока нету.

Ожидается, что первый сингл увидит свет уже в начале марта.

Дебютный альбом Лорд «Pure Heroine» поступил в продажу в сентябре 2013 года и сумел добраться до 3-й строчки американского чарта «Billboard 200». Диск разошёлся по миру тиражом свыше 3-х миллионов копий и снискал успех у критиков.