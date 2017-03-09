Новозеландская музыкальная дива Лорд выпустила новый промо-трек «Liability». Композиция стала второй, опубликованной с грядущего второго студийного альбома певицы «Melodrama».

Дискография исполнительницы в «iTunes».

Также, в магазине «iTunes» стал доступен для предзаказа диск «Melodrama». Треклист пластинки включил в себя 11 песен, названия девяти из которых пока скрыты.

Лонгплей поступит в продажу 30 июня на лейбле «Universal Music New Zealand Limited».

Ранее, в поддержку пластинки, Лорд представила лид-сингл «Green Light» и одноимённый видеоклип.