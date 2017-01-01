Британский трип-хоп дуэт London Grammar поделился новым треком, который получил название «Rooting for You».

Одновременно с премьерой композиции, на «YouTube» состоялась премьера клипа. Видео можно отнести скорее к «живому» исполнению песни с оркестром, нежели полноценному видеоролику. При этом, работа вышла завораживающей и чарующей

Предположительно, трек «Rooting for You» ведущим синглом в поддержку второго студийного диска трио, выход которого ожидается в этом году.

Дебютная пластинка музыкантов «If You Wait» поступила в продажу в сентябре 2013 года. Альбом снискал коммерческий успех, а также был высоко оценён музыкальными критиками. Самым успешным синглом с диска стал «Strong».