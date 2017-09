Британский музыкальный коллектив London Grammar представил новое музыкальное видео «Non Believer» в поддержку одноименного сингла.

Режиссёром клипа стал Джонатан Десбиенс, известный по работе с такими артистами как Skrillex («Still in the Cage»), ZEDD («Beautiful Now»), Imagine Dragons («I Bet my Life») и многими другими.

Видео вышло весьма атмосферным, красочные пейзажи фэнтезийного мира в сочетании с отличной компьютерной графикой и глубоким сюжетом прекрасно передают посыл и энергетику самой композиции.

«Non Believer» является частью крайнего студийника группы «Truth Is a Beautiful Thing». Премьера диска состоялась девятого июня.