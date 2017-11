Американский музыкальный коллектив Linkin Park выпускает новый лайв-альбом «One More Light Live». Пластинка уже доступна для предзаказа в iTunes.

Релиз посвящен памяти бывшего солиста группы Честеро Беннингтона, который покончил с собой в июле этого года.

В диск войдут концертные записи песен, сделанные во время тура в поддержку последнего студийного альбома музыкантов «One More Light», ещё при жизни музыканта.

Треклист и обложка релиза:

1. Talking to Myself

2. Burn It Down

3. Battle Symphony

4. New Divide

5. Invisible

6. Nobody Can Save Me

7. One More Light

8. Crawling

9. Leave Out All the Rest

10. Good Goodbye (feat. Stormzy)

11. What I’ve Done

12. In the End

13. Sharp Edges

14. Numb

15. Heavy

16. Bleed It Out