Американский музыкальный коллектив Linkin Park выпускает новый лайв-альбом «One More Light Live». Пластинка уже доступна для предзаказа в iTunes.
Релиз посвящен памяти бывшего солиста группы Честеро Беннингтона, который покончил с собой в июле этого года.
В диск войдут концертные записи песен, сделанные во время тура в поддержку последнего студийного альбома музыкантов «One More Light», ещё при жизни музыканта.
Треклист и обложка релиза:
1. Talking to Myself
2. Burn It Down
3. Battle Symphony
4. New Divide
5. Invisible
6. Nobody Can Save Me
7. One More Light
8. Crawling
9. Leave Out All the Rest
10. Good Goodbye (feat. Stormzy)
11. What I’ve Done
12. In the End
13. Sharp Edges
14. Numb
15. Heavy
16. Bleed It Out
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